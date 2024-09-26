«Я хорошо старею»: Влад Лисовец объяснил, почему отказывается от инъекций ботокса

Влад Лисовец заявил, что не колет ботокс из-за страха потерять индивидуальность. Об этом он рассказал в интервью порталу Леди Mail.ru.

Стилисту Владу Лисовцу в этом году исполнилось 52 года. Fashion-эксперт заявляет, что не прибегает к помощи косметологов и не делает уколы ботокса.

«Потому что любые инъекции, на мой взгляд, делают людей похожими друг на друга. А я не хочу быть на кого-то похожим. Мне кажется, я хорошо старею, мне нравится, как я выгляжу», — рассказал он.

При этом стилист допустил, что возможно когда-то обратится за помощью к косметологам.

«Ну, а если придет критический момент, когда я буду недоволен своим отражением в зеркале, там уж посмотрим. Будем решать проблемы по мере их поступления, как говорится», — заявил он.

Лисовец признался, что нерегулярно пользуется средствами для ухода за лицом — он наносит крем только утром и вечером.

Ранее мы писали о том, что 52-летний Влад Лисовец с иронией ответил на критику его образов.