«Директ взрывается, как моя косметичка»: 52-летний Влад Лисовец с иронией ответил на критику его образов

Российский стилист Влад Лисовец в последнее время часто подвергается критике за неоднозначные наряды в стиле хиппи. При этом он с иронией относится к нападкам хейтеров и уверен, что его по-прежнему любят поклонники.

50-летний Лисовец решил в очередной раз спровоцировать пользователей Сети и опубликовал в своем блоге шуточный сторис с применением женской маски. Стилист предстал с тенями голубого оттенка на веках, широкими бровями и красной помадой на губах.

«Все-таки меня любят. Любят за мои тени, за губы, за речь, за то, что я так решительно говорю то, что думаю…и меня любят. Это очень приятно. Директ взрывается, как моя косметичка! Спасибо друзья», - произнес Лисовец.

В следующем сторис он решил сменить тему и поглумиться над некрасивыми, по его мнению, людьми. Лисовец воспользовался маской, увеличивающей нос. Также стилист дополнил образ очками в черной оправе.

«Вот мы смеемся, а ведь реально же есть такие люди. И я больше, чем уверен, что они о себе думают, что они очень красивые. И правильно делают!» - заключил Лисовец.