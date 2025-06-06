«Я ходила VIP-группой»: Виктория Боня озвучила стоимость покорения Эвереста

Блогерша Виктория Боня раскрыла, сколько отдала за экспедицию на вершину Эвереста. Все восхождение обошлось ей в 20 млн рублей. Однако, по словам телеведущей, можно заплатить и меньше.

Весной 2025 года Виктория исполнила свою мечту и покорила Эверест. Путь звезды соцсетей был непростой – при первой попытке она сильно заболела и была вынуждена спуститься с горы для восстановления. Однако после выздоровления Боня вернулась и продолжила подъем.

Экспедиция была настолько опасной, что блогерше пришлось даже составить план на случай своей смерти. Она велела кремировать ее и передать прах матери, чтобы она закопала его под деревом. Но обошлось без трагических последствий. Виктория смогла подняться на вершину и вернуться после этого к родным.

Исполнение мечты, как оказалось, стоило Боне недешево. Она отдала 20 млн рублей.

«Я ходила VIP-группой. Можно было пойти и за 6 млн рублей», - поделилась Виктория в личном блоге.

Напомним, что после окончания экспедиции Боня столкнулась с проблемами с законом. На нее составили административный протокол за пропаганду наркотиков. Однако сама телеведущая причастность отрицает.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин пригрозил Виктории Боне уголовным делом.