«Ее предупреждали»: Виктории Боне может грозить уголовное дело после административного протокола

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскрыл детали привлечения блогерши Виктории Бони к ответственности за пропаганду наркотиков. По его словам, административный протокол был составлен из-за постов телеведущей в Сети, в которых она призывала людей записываться на свои ретриты. Об этом узнал портал «Страсти».

В суд поступило обращение, в котором Боню обвинили в пропаганде запрещенных веществ. Основанием послужили публикации блогерши в разных социальных сетях. В распоряжении «Страстей» оказался текст этого обращения.

«Учитывая количество подписчиков Виктории Бони в социальных сетях и ее активное продвижение и организацию проведения ретритов с применением запрещенных на территории РФ наркотических средств, считаем, что она должна быть привлечена к ответственности за их пропаганду по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ — Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — сказано в документе.

Виталий Бородин, обращавшийся в прокуратуру с просьбой проверить Боню, поблагодарил силовые структуры за быстрое реагирование. А также он предостерег Викторию от дальнейшей рекламы подобных ретритов. Он отметил, что ей может грозить уголовное дело.

«На нее составили административный протокол. Мы попросили ее привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков в социальных сетях. Я считаю, что здесь надо отдать должное нашим силовым структурам, отдельное им спасибо, что оперативно отреагировали на наше обращение. Если она будет и дальше этими вещами заниматься, пропагандировать, будет подниматься вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока ей дали такой сигнал, чтобы поняла, что такими вещами заниматься не стоит», — заявил Бородин.

Отметим, что Виктория Боня опровергла свою причастность к пропаганде. Она заявила, что ее могли взломать и рекламировать запрещенные препараты. Однако глава ФПБК в эту версию не верит.

«Она, как обычно, старается уйти от ответственности. Я так понимаю, что был осмотр ее страницы и, соответственно, нашли нарушения. Как ее могут взломать? Там ее голос, видео. Ей неоднократно говорили, ее предупреждали, но она хотела подзаработать», — отметил Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин обратится к комиссару Москвы для отправки Алексея Жидковского в армию.