«Путь Гуфа не уникален»: нарколог оценила шансы рэпера на победу над зависимостью
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Гуф уже не раз попадал в новости из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю. На данный момент музыкант лежит на лечении в рехабе. По данным СМИ, Гуф страдает от ломки, галлюцинаций и думает, что находится в тюрьме. В беседе с сайтом «Страсти» нарколог Мария Касперович оценила шансы рэпера на победу над зависимостью.
Стадия зависимости: как все начиналось
Сам Гуф не скрывает, что его пристрастие к наркотикам началось еще в подростковом возрасте. В интервью он рассказывал, что впервые попробовал наркотики в 13 лет.
«Зачастую употребление начинается не просто так, а на фоне определенных проблем. В первую очередь, это проблемы в обществе. Неудовлетворенность в отношениях, сложные отношения с окружающими, социальная изоляция — все это может стать катализатором поиска способов снять внутреннее напряжение. Второй важный фактор — это страх и неуверенность в себе, невозможность гармонично существовать в обществе, найти свое место в жизни. Люди начинают искать выход в наркотиках, пытаясь скрыться от болезненных чувств, утопить тревогу, хотя на самом деле лишь усугубляют проблему», — высказалась нарколог.
Мария Касперович
Нарколог
Лечение и выздоровление: возможно ли это?
«Долматов — не первый, кто борется с зависимостью, и не последний. Лечение зависимых — долгий и непростой путь, который требует решимости и силы воли. Для людей с таким стажем употребления и частыми срывами выздоровление возможно, но только если сам пациент настроен на лечение и готов изменить свою жизнь. Многие считают, что 28 дней реабилитации — это достаточно для того, чтобы избавиться от зависимости. Однако на практике это всего лишь первый шаг на долгом и трудном пути к выздоровлению. Реабилитация — это не просто курс лечения, который можно пройти и забыть. Это начало процесса, который требует постоянной работы над собой, изменения образа жизни и глубоких внутренних перемен. Иногда после реабилитации возвращаются старые привычки и эмоциональные срывы, что требует длительной поддержки и терапии», — заявила нарколог.
Мария Касперович
Нарколог
Однако, несмотря на физическое восстановление, зависимость — это не только физический процесс. Важно изменить образ жизни, научиться жить без наркотиков и алкоголя.
«Сила воли у людей с таким стажем употребления часто парализована. Срывы случаются часто», — говорит Касперович.
«Путь Гуфа не уникален — многие зависимые переживают моменты просветления, но для того, чтобы выздороветь, необходимо приложить усилия и быть готовым к переменам. У Алексея Долматова сейчас сложный период, и его выздоровление будет зависеть от многих факторов. Однако шанс на восстановление у него есть. В 40 лет у человека еще есть силы и время, чтобы изменить свою жизнь, начать заново и бросить наркотики. Важно, чтобы он осознал свою проблему и был готов бороться за свое будущее», — резюмировала эксперт.
Мария Касперович
Нарколог