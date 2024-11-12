«Путь Гуфа не уникален»: нарколог оценила шансы рэпера на победу над зависимостью

Гуф уже не раз попадал в новости из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю. На данный момент музыкант лежит на лечении в рехабе. По данным СМИ, Гуф страдает от ломки, галлюцинаций и думает, что находится в тюрьме. В беседе с сайтом «Страсти» нарколог Мария Касперович оценила шансы рэпера на победу над зависимостью.

Стадия зависимости: как все начиналось

Сам Гуф не скрывает, что его пристрастие к наркотикам началось еще в подростковом возрасте. В интервью он рассказывал, что впервые попробовал наркотики в 13 лет.