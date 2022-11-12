12:19, 12 ноября 2022
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«Я хочу замуж»: что ответила Клава Кока на предложение руки и сердца?
Недавно на съёмках нового эпизода шоу «Маска. Танцы» блогер Артур Кисловский встал на колено перед Клавой Кокой с кольцом. Ответ певицы был засекречен, однако некоторые СМИ поспешили с решением.
Кока объяснила, что помолвка не состоялась. Дело в том, что она даже не знает своего жениха. Певица хотела бы выйти замуж, однако это нужно делать с любимым человеком.
Ранее сообщались подробности о блогере Артуре.
Источник фото:freepik
Источник:Super.ru
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: