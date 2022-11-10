Блогер с Porsche и миллионом подписчиков: жениха Клавы Коки рассекретили

На днях Клава Кока поделилась радостной новостью: певица получила предложение руки и сердца. Кажется, журналистам удалось узнать, кто стал избранником звезды.

Как сообщает источник, женихом Клавы оказался 29-летний блогер Артур Кисловский. Молодой человек имеет в соцсети более 3-х миллионов подписчиков. За несколько часов до помолвки Артур опубликовал фотографию кольца и признался, что испытывает волнение. Подобные чувства испытала и сама девушка. «Мне только что сделали предложение! Впервые! И это не шутка», – восторженно сообщила певица.

Трогательное событие произошло на съёмках нового эпизода шоу «Маска. Танцы», на котором девушка является членом жюри. Мужчина при всех опустился на одно колено и сделал Клаве предложение. К слову, сама артистка не стала торопиться с ответом и не представила публике жениха.