«Я хочу уйти»: как живет Гоша Куценко после заявления о завершении карьеры

Заслуженный артист России Гоша Куценко вот уже несколько лет редко появляется на ТВ, но продолжает выходить на театральную сцену. В 2016 году актер заявлял о том, что собирается бросить актерскую профессию. Журналисты News.ru выяснили, куда пропал Куценко.

Знаменитость делился, что его приглашали участвовать в различных шоу, но он сразу отказывался. А теперь его никуда не зовут.

Семь лет назад Гоша говорил, что хочет завершить актерскую карьеру. По мнению мужчины, эта работа «губит людей».

«Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством», — делился артист с Life.ru.

При этом артист продолжает сниматься в фильмах и играть в театре. Он объясняет свое решение тем, что получает интересные предложения, которые «цепляют».

«Ты понимаешь, что вот здесь еще можешь сказать что-то новое, интересное. По этому же принципу выбираю работу в театре — только то, что действительно отзывается мне», — признавался звезда.

Поклонники следят за творчеством актера, а он радует их новыми проектами. Так, 9 ноября стартовал сериал «Волшебный участок» с участием знаменитости. Также в этом году Куценко принимал участие в картинах: «Быть», «Любовь-морковь: Восстание машин», «Открытый брак», «Красный-5», «Балабол-7», «Юра дворник», «Секс. До и после», «Скорая помощь-6». В театре он играет в двух постановках: Love Letters и «Трактирщица». А 24 декабря актер, который также является музыкантом, даст новогодний концерт в Театре на Таганке.

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