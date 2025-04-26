«Я хочу создать свою семью»: Анастасия Волочкова заговорила о замужестве на свадьбе дочери

26 апреля единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна сыграет свадьбу с возлюбленным Никитой. Торжество пройдет в стиле Гэтсби в Петербурге, откуда родом балерина. На празднике звезда призналась, что тоже бы хотела создать свою семью.

Волочкова не выходила замуж после расставания с Игорем Вдовиным. Анастасия любит рассказывать об ухажерах, дорогих подарках и красивых ухаживаниях, но до брака дело так и не дошло.

Выяснилось, что 49-летняя экс-прима Большого театра не оставляет надежду встретить своего человека.

«Конечно я хочу создать свою семью. Хочу создать тот союз, о котором я мечтаю. Но я столько видела на примере других людей, как они создают семьи, потом изменяют, сходятся-расходятся. А у меня еще все впереди», - призналась балерина в разговоре со StarHit.

Дочь Ариадну Анастасия родила в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. В 2007 году пара сыграла роскошную свадьбу, но позже Волочкова признавалась, что они так и не узаконили свои отношения официально.

Напомним, несколько дней назад Ариадна и ее жених Никита тайно обвенчались в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины. Пара никого не приглашала на церемонию, в том числе и родителей.