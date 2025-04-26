Не позвали даже родителей: как прошло венчание дочери Волочковой с женихом

26 апреля в Санкт-Петербурге состоится свадьба единственной дочери Анастасии Волочковой Ариадны. Торжество пройдет в Тронном зале Особняка Мясникова. Как выяснилось, за несколько дней до регистрации брака наследница знаменитости тайно обвенчалась со своим женихом.

О венчании рассказала мачеха Ариадны, телеведущая Елена Николаева. Она пояснила, что на церемонии не было гостей, скромное мероприятие прошло в Армянской апостольской церкви Святой Екатерины. Ариадна и Никита хотели, чтобы их венчали только вдвоем, поэтому даже родители не присутствовали на таинстве.

«Я уважаю мнение своей дочери, что она не нуждается в этой показухе и в освещении. Она уже понимает, что даже ее слова коверкают и подают в другом совершенно свете», - добавила Волочкова в беседе со StarHit.

По словам балерины, свадьба должна быть личным делом жениха и невесты. Волочкова отметила свое торжество по-королевски, в дворцах Санкт-Петербурга, но звезда уважает мнение дочери, которой нравится более скромный формат.

Напомним, перед свадьбой Ариадны возникла одна сложность. Волочкова рассказала, что торт, который она заказывала, оказался не готов.