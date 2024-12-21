«Я хочу сохранить молодость как можно дольше»: разведенная Алсу заговорила о пластике

Певица Алсу заметно похорошела после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым этим летом. В рамках YouTube-проекта Павла Компана «500 страниц ответов. ТОМ 1 — видеоверсия» 41-летняя артистка рассказала о своем отношении к внешности и пластике.

Несмотря на то, что Алсу не отвечает прямо на вопросы о пластических операциях, она дала понять, что не имеет ничего против хирургического вмешательства во внешность. Певица призналась, что стремится «как можно дольше» оставаться молодой, но не стала раскрывать свои секреты красоты.

«Я помогаю своему телу, своему лицу. Я хочу сохранить свою молодость как можно дольше. Я ничего не вижу в этом плохого, я никого не осуждаю. Но все должно быть в меру, и должна быть гармония с внутренним миром», — отметила Алсу.

Артистка выразила надежду на то, что ей удастся оставаться привлекательной в любом возрасте. В качестве примера Алсу привела людей из своего окружения, которые «очень достойно и красиво взрослеют». При этом, по словам знаменитости, именно внутреннее состояние является основой для внешности человека.

«Мы живем вот в таком мире каких-то стандартов красоты, фотошопов, все пытаются улучшить свой внешний вид. Особенно девушки идут на экстремальные решения, постоянно что-то меняют, но в итоге ведь это счастье не приносит. Поэтому нужно начинать выравнивать ситуацию изнутри, а потом уже можно заняться внешним видом», — заявила певица.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее мы писали о том, что Алсу вышла на связь из больницы и заявила о проблемах со здоровьем.