«Я хочу привлечь внимание общественности»: экс-супруга шефа Ивлева заявила, что уже пять лет борется за алименты
Бывшая жена известного российского шеф-повара Константина Ивлева Мария рассказала, что ей приходится судиться за алименты. В беседе с журналистами НТВ в рамках программы «Ты не поверишь!» она поделилась наболевшим.
По словам Марии, ей хочется привлечь внимание общественности к ситуации. Бывшая жена Ивлева утверждает, что тот платить лишь 50% от назначенной суммы, либо иногда вообще ничего не присылает. Поэтому экс-супруга уже пять лет ходит по судам.
«Я хочу привлечь внимание общественности к этому вопросу. Он пять лет не платит нормально. У меня каждый год суды идут или приставы. Он отправляет 50% от того, что должен», — пожаловалась Мария.
Бывшая возлюбленная шеф-повара узнавала у него, почему так происходит. На это Константин якобы ответил, что не хочет платить сколько надо.
Ранее сообщалось, что нынешняя жена шеф-повара пожаловалась на истерики их общей дочери. Это произошло на фоне сообщений о предстоящем разводе пары.