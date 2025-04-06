«Я хочу детей»: Юлия Паршута заявила, что мечтает стать мамой

Юлия Паршута призналась, что хочет стать мамой и создать семью.

36-летняя певица обычно скрывает личную жизнь от публики и не рассказывает о своих отношениях. Однако девушка разоткровенничалась на музыкальном фестивале «Удачные песни» и рассказала о том, какой должен быть ее избранник.

По словам Юлии, она не судит мужчин по внешним данным, так как полагается на свои интуицию и чувства, которые вспыхивают во время общения при знакомстве.

«Я могу сказать, что красивое лицо ничего не значит. Одежда ничего не значит, даже то, как он на тебя смотрит — ничего не значит. Надо узнать поближе, надо пообщаться, надо задавать вопросы, надо послушать себя, как у тебя внутри отзывается. Интуиция она всегда дает какие-то звоночки», — раскрыла Паршута.

Артистка призналась, что ее любовь можно завоевать, если она сама этого хочет. Также Юля не стала скрывать, что на данный момент она не уверена в своих желаниях, а живет она по принципу «я знаю, что я должна». Однако, по словам певицы, она мечтает встретить подходящего мужчину, с которым она создаст семью.

«Я хочу свою семью. Конечно, я хочу детей. Собаку хочу, кошку хочу. Я не соглашаюсь на меньшее. Вот в чем проблема: содержать себя сама я могу, дать себе тепло могу. Мужчина должен помочь сделать тебя счастливой, а несчастной я сама могу», — разоткровенничалась Юлия в беседе с изданием The Voice.

Ранее мы писали о том, в чем заключается секрет красивой внешности Юлии Паршуты.