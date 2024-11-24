«Я хочу быть для них другом»: оскандалившийся Тимур Родригез рассказал об отношениях с детьми после развода

Телеведущий Тимур Родригез, бросивший жену по телефону спустя 16 лет брака, рассказал об общении с детьми после развода. В эфире программы «Однажды…» на НТВ шоумен признался, что сейчас стал меньше времени проводить с сыновьями, но старается поддерживать с ними связь.

По словам артиста, после его расставания с супругой их дети остались жить с мамой. Тимур Родригез старается как можно чаще общаться с 15-летним Мигелем и 12-летним Даниэлем, отмечая, что «время с сыновьями всегда было для него неприкосновенно». Однако телеведущий признался, что стал меньше путешествовать с мальчиками, но надеется, что у них сохранились приятные воспоминания об их совместном отдыхе.

«Но я очень надеюсь, что для них, как и для меня, это будут потрясающие воспоминания, потому что мы слушали нашу любимую музыку, общались на какие-то важные темы. <…> Когда я провожу с ними время, мне хочется, чтобы они чувствовали себя моими друзьями. И я хочу быть для них прежде всего другом», — заявил Тимур Родригез.

При этом актер подчеркнул, что бывшая жена не препятствует его общению с сыновьями. Тимур Родригез добавил, что его «ограничивает работа». Шоумен отметил, что на отношения отца с детьми влияет качество совместно проведенного времени, эмоциональная связь и искренность.

Напомним, в сентябре 2023 года Тимур Родригез объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сразу после расставания телеведущий начал встречаться с актрисой Екатериной Кабак. В недавнем интервью артист впервые высказался о громком разрыве с женой. Шоумен признался, что был инициатором разрыва, поскольку ему захотелось «принципиально других отношений». Он также рассказал, что бросил экс-возлюбленную по телефону, что вызвало возмущение у публики.

Ранее мы писали о том, что у бывшей жены Тимура Родригеза появился новый мужчина после развода с шоуменом.