«Надеюсь, он будет относиться к ней бережно и чутко»: у жены Родригеза появился новый мужчина

Шоумен Тимур Родригез раскрыл, что происходит в жизни его жены после расставания с ним. По его словам, Анна Керимова уже нашла себе нового мужчину.

Несмотря на то, что Тимур официально объявил о разрыве отношений с супругой, развод они так и не оформили. Они по-прежнему в браке, хоть и испытывают романтические чувства к другим людям. Так, телеведущий встречается с Катей Кабак. И его жена тоже закрутила новый роман.

Родригез не признался, кто именно сейчас находится рядом с Анной, но дал понять, что рад за нее.

«Хочется надеяться, что все будут счастливы, потому что только это способно по-настоящему залечить рану. Я знаю, что ее жизнь сейчас меняется, что там тоже появился человек, и очень надеюсь, что он будет относиться к ней бережно и чутко», - поделился шоумен в выпуске подкаста «Ниче Святого» от HiFi-стриминга Звук.

К слову, Тимур не скрывает свое счастье после расставания с женой. Он признался, что влюблен в Катю Кабак. Однако о том, чтобы узаконить эти отношения, он пока не говорит.

Ранее Катя Кабак раскрыла подробности романа с Тимуром Родригезом.