«Я, кажется, не спрашивала»: Глафира Тарханова ответила на критику после раннего выхода из декрета

18 июня актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз — у нее родилась долгожданная дочь Лукерья. Однако звезда сериала «Громовы» не стала затягивать с возвращением к работе после родов и заявила, что уже отправилась на гастроли вместе с дочерью, которой еще не исполнилось и месяца, из-за чего столкнулась с критикой в Сети. Артистка не стала молчать и ответила всем недоброжелателям в личном блоге.

Недавно Глафира Тарханова, у которой уже есть четверо сыновей от брака с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, сообщила о рождении долгожданной дочери Лукерьи. Актриса решила не брать перерыв в работе и рассказала, что уехала на гастроли, взяв с собой ребенка.

«Первые гастроли после рождения! У Лукерьи первый самолет и первый поезд! <…> Попробую совместить, тем более в этот раз как никогда рано я постепенно возвращаюсь к работе! Дочь рядом, работаем вместе!» — заявила тогда Глафира Тарханова.

Многие пользователи Сети не оценили решение знаменитости так рано выйти из декрета. На Глафиру Тарханову обрушилась критика со стороны недоброжелателей и «советчиков». Артистка отреагировала на негатив в свой адрес, опубликовав в соцсети высказывание: «Женщина, которая не требует ни от кого одобрения, — самая страшная личность на планете».

«К разговору о том, когда выходить на работу после рождения ребенка. Я, кажется, не спрашивала, но мне уже столько советов подарили», — написала актриса, дополнив цитату.

Тем самым артистка дала понять, что в решении вопросов предпочитает полагаться прежде всего на себя, а мнение со стороны на нее не влияет.

Напомним, Глафира Тарханова состоит в браке с Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей — 16-летний Корней, 13-летний Ермолай, 11-летний Гордей и 6-летний Никифор, а недавно родилась дочь Лукерья.

Ранее сообщалось о том, что актриса Елизавета Арзамасова заявила о скором выходе из декрета.