«У меня и сейчас полный рабочий график»: Арзамасова заявила о скором выходе из декрета

Лиза заявила, что после родов планирует быстро вернуться к работе: график расписан на несколько месяцев вперед. При этом, по словам знаменитости, она не будет форсировать события и выходить на работу, не насладившись материнством.

«У меня и сейчас еще полный рабочий график, и на дни через пару месяцев после родов уже работа в расписании стоит. Жизнь покажет. Если нужно будет, скорректируем график. Главное, чтобы дома все были здоровы и довольны», — резюмировала Лиза.

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