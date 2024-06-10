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Опубликовано 10 июня 2024, 10:54
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«У меня и сейчас полный рабочий график»: Арзамасова заявила о скором выходе из декрета

Актриса Лиза Арзамасова заявила, что быстро вернется к работе после вторых родов.
«У меня и сейчас полный рабочий график»: Арзамасова заявила о скором выходе из декрета

© Starface.ru

29-летняя Лиза Арзамасова заявила, что быстро вернется к работе после вторых родов. Актриса поделилась откровением в личном блоге.

Совсем скоро звезда «Папиных дочек» станет мамой во второй раз. Несмотря на большой срок, актриса продолжает работать. В ее блоге появилось фото с репетиции церемонии премии «Хрустальная Турандот».

«День у меня выдался рабочим. Но с утра сходили в милое кафе с моими дорогими мужчинами. Левушка с Илюшей принесли мне цветы к завтраку. Таю от нежности», — высказалась артистка.

«У меня и сейчас полный рабочий график»: Арзамасова заявила о скором выходе из декрета

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Лиза заявила, что после родов планирует быстро вернуться к работе: график расписан на несколько месяцев вперед. При этом, по словам знаменитости, она не будет форсировать события и выходить на работу, не насладившись материнством.

«У меня и сейчас еще полный рабочий график, и на дни через пару месяцев после родов уже работа в расписании стоит. Жизнь покажет. Если нужно будет, скорректируем график. Главное, чтобы дома все были здоровы и довольны», — резюмировала Лиза.

Ранее 29-летняя актриса Лиза Арзамасова рассказала, как протекает вторая беременность. Подробности читайте в этой новости.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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