«Я каждый день пью»: Маша Распутина раскрыла, почему так выглядит в 59 лет

Певица Маша Распутина отметила 59-й день рождения. На встрече с журналистами она поделилась секретами молодости: советы артистки удивили своей противоречивостью.

«Мне помогает йога, медитации и перекись. Я каждый день пью по два-три литра воды и молодею», - сказала певица.

Она рассказала, что утром выпивает по 2-3 стакана воды. Туда она добавляет 30 капель перекиси. Распутина считает, что таким образом «укрепляет свой организм и защищает его от болезней и вирусов», пишет сайт kp.ru.

Свой день рождения певица встретила скромно: посидела в ресторане с мужем, дочерью и другом Каем Метовым.

Певица считает, что в ее возрасте «главный подарок – внимание и уважение». Машины, бриллианты и меха ей дарили раньше.

Недавно мы писали, что Распутина помирилась с композитором Игорем Матетой после ссоры многолетней давности.