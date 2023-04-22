Раскрыта тайна ссоры Игоря Матеты с Машей Распутиной

Композитор Игорь Матета писал песни для Маши Распутиной. Наиболее известные хиты — «Играй, музыкант», «Живи, страна», «Ты упал с Луны». Однако артистов разлучила крупная ссора, передает PROZVEZD.

Накануне 60-летия Матеты стало известно, что Маша Распутина тоже посетит праздник. Вероятно, певица успокоилась после ссоры, которая возникла из-за ее отношений с нынешним мужем Виктором Захаровым.

Оказалось, что Игорь был против и не принял сторону Маши, которая, можно сказать, увела Захарова из семьи. Применение произошло на днях в программе Дмитрия Борисова. Матета выразил теплые слова в адрес Распутиной.

Ранее мы писали, что Маша Распутина выдала необычный секрет молодости.