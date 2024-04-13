С Насти Ивлеевой могут через суд взыскать 23 миллиона рублей из-за бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году Анастасия Ивлеева решила открыть свой бар «Капельница», однако в итоге заведение так и не приняло ни одного гостя. Вместо этого в адрес блогерши начали обращаться с исками ее бизнес-партнеры.

Так, бывший управляющий продакшен-компании Ивлеевой подал в суд на неисполнение обязательств по договорам займа и кредита в размере 15,8 млн рублей. Еще один иск на 7,1 млн рублей за аренду помещения поступил от ООО «Депо».

В итоге в суд обратились с требованием привлечь Настю Ивлееву и ее партнера Дмитрия Аникина в качестве лиц, несущих субсидиарную ответственность. Это происходит в том случае, когда основной ответчик не способен оплатить долг. Теперь блогерша должна найти 23 миллиона рублей, чтобы разобраться с исками.

Ранее мы писали о том, что блогерша Настя Ивлеева вышла из доли в новом баре в центре Москвы.