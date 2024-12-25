Филипп Киркоров назвал имена своих близких друзей

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что у него есть узкий круг людей из шоу-бизнеса, которых он может назвать своими настоящими друзьями. Об этом он заявил в интервью Лауре Джугелии, опубликованном на YouTube.

Как признался исполнитель, он всегда старается помогать близким людям, а они никогда не станут игнорировать его беду.

«Всякое в жизни может случиться. Каждый может войти не в ту дверь, главное — не выйти в окно. <…> Когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой в своей жизни, то не лезу в телефонную книжку. Они [друзья] сами появляются на горизонте», — поделился музыкант.

Певец уточнил, что считает своим настоящим другом композитора Игоря Крутого. У звезд случались ссоры, однако, добавил Киркоров, Крутой всегда первым приходил к нему на помощь.

«И не только ко мне. Игорь для меня пример, как надо дружить», — подчеркнул артист.

Кроме того, Киркоров рассказал, что не привык просить о помощи, поскольку плакать на камеру — «не по-киркоровски». Никогда не сдаваться, отметил музыкант, его научила актриса и певица Людмила Гурченко.

«Мог ли я предположить, когда в детстве восхищался Гурченко, что, не то чтобы буду выходить на одну сцену с этим человеком, дружить буду. <…> Это был очень близкий мне друг», — заявил Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров высказался о трудностях съемок в горах.