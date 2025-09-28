«Я изменился благодаря Маргарите»: Тигран Кеосаян в последнем интервью сделал признание о жене

Тигран Кеосаян в последнем интервью признался, что сильно изменился благодаря Маргарите Симоньян. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» режиссер назвал жену «воцерковленным человеком» и раскрыл, какое влияние она на него оказывала.

Незадолго до болезни Тигран Кеосаян успел дать интервью Борису Корчевникову для его программы. Говоря о супруге, актер признался, что их отношения были непростыми из-за столкновения двух «сформировавшихся взрослых личностей». Вместе с тем режиссер не стал скрывать, что сильно изменился рядом с Маргаритой Симоньян.

«Я совершенно кардинальным образом, мне кажется, изменился. <…> Благодаря Маргарите, конечно, потому что она глубоко, как мне кажется, воцерковленный человек, и есть какие-то вещи, с которыми ты не поспоришь, и так лучше и для души делать, и для себя, и для окружающих», — поделился Тигран Кеосаян.

Напомним, артиста не стало в ночь с 25 на 26 сентября, ему было 59 лет. Известно, что у Тиграна Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем - он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца 2024 года режиссер находился в коме, и все это время его супруга была рядом и молилась.

28 сентября в Москве состоялась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, на которую прибыли его родные и многие знаменитости. Во время панихиды Маргарита Симоньян не сдерживала эмоций – она рыдала и еле держалась на ногах.

Ранее певица Ирина Аллегрова поддержала Маргариту Симоньян после смерти Тиграна Кеосаяна: «Верю, ты выстоишь ради детей».