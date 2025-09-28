«Отчаянная девчонка»: Ирина Аллегрова поддержала Симоньян после смерти Кеосаяна

Ирина Аллегрова поддержала Маргариту Симоньян после смерти Тиграна Кеосаяна.

Народная артистка России эмоционально отреагировала на уход из жизни режиссера. Он умер 26 сентября на 60-м году жизни после девяти месяцев в коме. Певица выразила соболезнования не только его жене Маргарите Симоньян, но и бывшей супруге Алене Хмельницкой и его матери.

Аллегрова отметила, что Тигран всегда был человеком, «про жизнь, про теплоту, радость и счастье», умел заряжать других энергией и вдохновлять. Певица напомнила о двух клипах, которые он снял на ее песни — «Транзитный пассажир» и «Я тебя отвоюю», назвав это фирменным стилем Кеосаяна.

Артистка вспомнила творческие вечера у себя дома, где Тигран и его брат Давид, ушедший в 2022 году, делились новыми идеями. По словам Ирины, режиссер обладал особой энергией: «Когда к нему приходила идея, он преображался, и всем вокруг хотелось идти за ним».

Аллегрова отдельно адресовала особые слова поддержки Симоньян, которая также борется с тяжелой болезнью:

«Рита, несмотря на твое положение, в тебе живет та отчаянная девчонка, которая делала репортажи под пулями. Верю, ты выстоишь ради детей, в которых навсегда останется Тигран», - подчеркнула певица.

Соболезнования артистка принесла и матери режиссера: «Оба сына оставили вам внуков и внучат. У вас есть ради кого жить».

Прощание с Тиграном Кеосаяном состоится 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. Маргарита Симоньян попросила гостей с пониманием отнестись к мерам безопасности.

Ранее мы писали о том, что Борис Корчевников анонсировал последнее интервью Тиграна Кеосаяна перед комой.