«Я испорчу им жизнь»: Стас Михайлов сделал неожиданное заявление о своих детях

Певец Стас Михайлов удивил неожиданным признанием о своих детях. В беседе с журналистами на концерте МУЗ-ТВ «Золотые хиты» артист заявил, что выступает против карьеры дочерей в шоу-бизнесе. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач» и публикует соответствующие кадры.

Исполнитель хита «Все для тебя» уверен: шоу-бизнес — «не лучшее место» для проявления себя и своих талантов. Именно поэтому Стас Михайлов намерен препятствовать карьере детей в этой сфере. По мнению певца, наследницы должны сами показать, на что способны, и только после этого им можно помогать.

«Если я своим девочкам буду говорить: „Давайте на сцену, будете петь, вы самые лучшие“, — я им испорчу жизнь. Не надо этого делать, это не самое лучшее место, куда их можно тащить. Это очень сложный мир. Не все здесь правильно себя ведут, неправильно могут сориентироваться. Если мы будем в своих детях видеть гениев — это большая ошибка. Вот они пусть себя проявят в чем-то. <…> Желание кем-то стать — это просто желание. Если у них это получится, я им помогу в любом их направлении», — отметил Стас Михайлов.

Напомним, артист с 2011 года состоит в браке с Инной Михайловой, у пары две дочери — Иванна и Мария.

Ранее сообщалось о том, что Стас Михайлов раскрыл правду о внебрачных детях и еще одной жене.