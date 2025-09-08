«Я исполняю мечту»: Полина Диброва решила увезти детей из Москвы после скандала

Жена Дмитрия Диброва после громкого скандала решилась на неожиданный поступок в начале учебного года. В своем Telegram-канале Полина Диброва сообщила, что уезжает из Москвы вместе с детьми от шоумена.

В личном блоге модель объяснила: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья уже подготовились к школе, а в путешествии будут «быстрее развиваться». Полина Диброва раскрыла, что вместе с сыновьями она отправится на Камчатку.

«Мы отправляемся завтра на Камчатку с ребятами. И, предвидя все хейтерские истории, я скажу: да, мы отправляемся на Камчатку в начале учебного года. Потому что сейчас у детей повторение, а повторение мы прошли с бабушкой в Ростове-на-Дону, потому что она учитель начальных классов. Я считаю, что в путешествиях дети гораздо быстрее развиваются. Они увидят живых медведей, они увидят китов, они увидят Тихий океан и красоты русской природы», — поделилась супруга Дмитрия Диброва.

Полина Диброва уверена: поездка подарит детям незабываемые впечатления, поскольку они давно хотели побывать на Камчатке. По мнению модели, мальчики еще успеют все наверстать по учебе.

«Я исполняю давнюю мечту детей: они увидят Камчатку», — заявила Полина Диброва.

Также жена телеведущего показала кадры со своего путешествия на Камчатку в 2024 году: «Щенячий восторг и буря эмоций. Была на разведке, теперь везу трех своих сыновей. Походы, медведи, киты и крабы. Другой мир!»

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу из-за измены. Предполагаемый любовник 36-летней модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга 65-летнего артиста уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

