Любовник Полины Дибровой заявил, что готов в седьмой раз стать отцом

Отец шестерых детей Роман Товстик, разрушивший свою семью ради Полиной Дибровой, заявил о готовности к рождению новых наследников.

«Если ангелы будут приходить дальше в эту жизнь через меня, если портал мне судьба не закроет — я не боюсь», - заявил миллиардер в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Он заверил, что быстро умеет создавать эмоциональную связь с детьми и всегда находит для наследников время. Товстик также подчеркнул, что будет благодарен судьбе за каждого ребёнка.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров разводится с женой после 16 лет брака. Причиной расставания стала новая любовь Полины – она предпочла телеведущему 50-летнего миллиардера Романа Товстика. Дибровым удалось мирно расстаться, однако развод Товстиков сопровождается скандалами.

Ранее Катя Гордон обвинила Полину Диброву в развале семьи Елены и Романа Товстиков. Юрист, представляющая интересы обманутой жены миллиардера, заявила, что выходит из дела, так как добилась хороших условий для своей клиентки.