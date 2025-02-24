«Где мои 100 миллионов?»: Niletto раскрыл правду о своем райдере

Niletto заявил, что алкоголь и сигареты в райдере предназначены для его команды. Об этом он признался на «Шоу Воли».

33-летний певец Niletto, который известен своим пристрастием к здоровому образу жизни, ответил на вопрос Павла Воли о райдере. Оказалось, что среди обязательных требований к организаторам есть наличие в гримерке алкоголя, сигарет, лапши быстрого приготовления и кальяна.

Певец объяснил, что это предназначается не для него, а для членов его команды.

«У меня в команде восемь человек. Кто-то любит выпить, кто-то покурить. Если у меня в райдере есть сигареты, это не значит, что я курю. Люди любят фантазировать», — заявил он.

Кроме того, артист опроверг новости о том, что его выступление стоит 5,5 миллионов рублей.

«В предновогодние праздники про меня писали, что Niletto поднял стоимость корпоративов до 5,5 миллионов, значит, он зарабатывает в месяц 100 миллионов. Нет, это неправда. Покажите человека, который написал этот пост. Где мои сто миллионов?» — задался вопросом певец.

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