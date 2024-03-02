«Иногда думаю, что я Бог»: что произошло в первом выпуске шоу «Выживалити», где снялся Пухляш
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Незадолго до своей смерти танцор Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш, снялся в шоу «Выживалити». Участники программы должны пройти испытания, чтобы получить приз в размере 10 млн рублей. К сожалению, артист не дожил до премьеры первого выпуска, который вышел на телеканале «Пятница» 1 марта.
Перед началом выпуска создатели программы вставили фото танцора с датами его рождения и смерти. Они принесли свои соболезнования родным и близким шоумена.
В первом выпуске шоу Красилов должен был вслепую выпрыгнуть из летящего вертолета. Поначалу он не мог на это решиться из-за сильного страха. Но после все-таки пошел на рискованный поступок, окунувшись в океан.
«Я иногда думаю, что я Бог! У меня всегда всё получается», — пояснил он.
Радость артиста продлилась недолго. На втором этапе участником предстояло на скорость добежать до лагеря. Красилов пришел последним, выбыв из соревнования. Позже он пояснил, что он сбился с маршрута и зашел на какие-то обрывы и скалы.
В последние годы Пухляш был настолько популярен, что его приглашали не только на мероприятия, но и в шоу, а также сериалы. Недавно зрители увидели последний многосерийный фильм с участием Красилова – «Сергий против нечисти».
Напомним танцор Дмитрий Красилов умер в собственной квартире в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Накануне гибели он появился на премьере фильма. Во время мероприятия Красилов веселил публику и охотно общался с журналистами. 23 декабря артиста похоронили в родном городе Заринске Алтайского края.