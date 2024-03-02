«Иногда думаю, что я Бог»: что произошло в первом выпуске шоу «Выживалити», где снялся Пухляш

Незадолго до своей смерти танцор Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш, снялся в шоу «Выживалити». Участники программы должны пройти испытания, чтобы получить приз в размере 10 млн рублей. К сожалению, артист не дожил до премьеры первого выпуска, который вышел на телеканале «Пятница» 1 марта.

Перед началом выпуска создатели программы вставили фото танцора с датами его рождения и смерти. Они принесли свои соболезнования родным и близким шоумена.

В первом выпуске шоу Красилов должен был вслепую выпрыгнуть из летящего вертолета. Поначалу он не мог на это решиться из-за сильного страха. Но после все-таки пошел на рискованный поступок, окунувшись в океан.

«Я иногда думаю, что я Бог! У меня всегда всё получается», — пояснил он.