«Я имею право»: украинскую артистку затравили за речь на русском языке на вручении премии

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова заговорила на русском языке во время вручения премии имени Сергея Параджанова. Один из зрителей попросил ее перейти на украинский, но звезда фильма «Тени забытых предков» отказалась.

Во время публичной речи один из зрителей попросил Кадочникову говорить по-украински. В ответ на это она заявила, что на украинском играет в театре.

«Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — приводит слова знаменитости издание «Страна.ua».

В конце звезда сказала, что люди должны любить друг друга и понимать, а не «разделять и ненавидеть по ерунде друг друга». В противном случае можно погибнуть, заявила Кадочникова.

Оказалось, что артистку попросил перейти на украинский националист Руслан Кошовенко — его брат-близнец «зиговал» на марше в честь дивизии СС «Галичина».

Комментируя инцидент, Кошовенко назвал 88-летнюю артистку «курвой» и «телкой». Его очень удивило, что зал накинулся на него, а артистке аплодировал.

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