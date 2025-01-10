Отвернувшуюся от России актрису вернули на Первый канал

Известная актриса Юлия Ауг, которая после начала СВО назвала россиян «скотами», вернулась на Первый канал — на ТВ начали транслировать многосерийный фильм с ее участием. На это обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Так, в телеэфир попал многосерийный фильм «Арбатские тайны», одну из ролей в котором исполнила эмигрировавшая артистка.

Примечательно, что этот проект стал уже вторым с участием Ауг, который показали на российском ТВ после ее русофобских высказываний. До этого в эфире Первого канала транслировали сериал «Хор», премьере которого знаменитость удивилась, так как в РФ ее «абсолютно отменили».

Напомним, в 2022 году Юлия Ауг уехала в Эстонию, неоднократно публично высказывалась против России и призывала поддерживать Украину. После этого в Москве отменили все постановки с ее участием.

Ранее актер Юрий Назаров, работавший с Юлией Ауг в сериале «Хор», дал ей оценку.