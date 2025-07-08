Сумка за 2,3 млн рублей и кроссовки за 66 тысяч: чета Мамаевых выгуляла на свадьбе дорогостоящие образы

Павел и Надежда Мамаевы посетили свадьбу российской гимнастки Дины Авериной. Пара пришла на мероприятие в дорогостоящих образах.

Футболист и его супруга появились на свадьбе в нарядах светло-голубой гаммы. На Надежде было надето легкое платье в пол. Однако внимание журналистов привлекло не оно, а сумка. Аксессуар фирмы Hermes, как подсчитал Telegram-канал Звездач, мог обойтись жене Павла минимум в 2 миллиона 306 тысяч рублей.

Что касается лука Мамаева, то журналисты обратили внимание на его дорогостоящую обувь. На ногах у спортсмена были кроссовки фирмы Brunello Cucinelli — их стоимость составляет 66 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев назвал своего младшего сына первенцем. При этом у футболиста уже есть ребенок — от блогера Аланы Мамаевой.