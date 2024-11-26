«Я их заслужила»: Виктория Боня похвасталась часами от Cartier за 2 млн

Модель Виктория Боня заявила, что друг подарил ей часы от Cartier за 2 млн рублей. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Звезды в Сибири», гостьей которой стала Виктория. Выйдя на красную дорожку, модель похвасталась дорогостоящим аксессуаром. Как выяснилось, Боня получила подарок на 45-летие от друга, с которым была в горной экспедиции.

«У меня есть часики, которые сейчас в тренде. Я хотела эти часики. Они стоили, по-моему, 2 миллиона рублей, это недорого. Я их заслужила, я была в экспедиции», — высказалась знаменитость.

Виктория пришла в брендовый магазин вместе с приятелем. Мужчина, увидев часы, решил сделать приятное спутнице.

«Он спросил: «Можно я тебе куплю?». Я сказала: «Коленька, ну, конечно, можно!». Вот такой подарок был», — резюмировала Виктория.

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