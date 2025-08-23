«Я их запретила»: Лариса Долина приняла меры после падения Киркорова на сцене

Певица Лариса Долина после падения Филиппа Киркорова на сцене «Новой волны» в Казани заявила, что давно запретила декорации, которые могут травмировать ее.

Более того, 69-летняя исполнительница хита «Погода в доме» призналась, что максимально обезопасила себя и в обычной жизни. Она заверила, что не ходит по лестницам.

«Ой, я всегда так боюсь даже лишнего движения. Я вообще по ним уже не хожу, я их запретила», — заявила Долина в беседе с NEWS.ru.

Она также поддержала Филиппа Киркорова, травмировавшего ногу после неудачного падения на сцене, и пожелала ему скорейшего восстановления.

Напомним, на открытии «Новой волны» Киркоров поскользнулся прямо во время номера на песню «Фиолетовая вата». Артист поднимался по движущимся ступеням, потерял равновесие и рухнул на пол. Танцоры помогли Киркорову подняться, а он в это время продолжал петь.

Ранее Филипп Киркоров приехал на репетицию второго дня конкурса. Прихрамывая, он шел за кулисами и встретил Алексея Чумакова, которого несколько дней назад экстренно прооперировали из-за болей в спине.