«Покалеченные»: хромающий Киркоров обратился к перенесшему операцию на позвоночнике Чумакову

Певец Филипп Киркоров после падения с лестницы на сцене музыкального конкурса «Новая волна» собрался с силами и приехал на репетицию второго дня. Исполнитель хита «Цвет настроения синий», прихрамывая, шел за кулисами и встретил там Алексея Чумакова, которого несколько дней назад экстренно прооперировали из-за болей в спине.

«Покалеченные», - радостно выкрикнул Киркоров и бросился обнимать коллегу по сцене.

Позже Киркоров вышел к журналистам и заявил, что никого не винит в падении на сцене. Он пояснил, что причиной инцидента стала неустойчивая лестница, а не действия танцоров, как показалось некоторым.

Киркоров заверил, что постарается сделать все, чтобы зрители не заметили его хромоту. Певец показал наколенник и объяснил представителям СМИ, что он держит связки.

«Лестница неуклюже уехала на колесиках в сторону. Я вообще никогда никого не виню», - приводит слова Филиппа Telegram-канал RocketMag.

Напомним, 21 августа в Казани состоялось открытие фестиваля «Новая волна». В ходе выступления Киркоров поднимался по движущейся лестнице, не удержался и упал. При этом он не растерялся и продолжал петь.

Ранее сообщалось, что Алексей Чумаков вышел на сцену «Новой волны» через 7 дней после операции на позвоночнике. 44-летний певец перенес операцию на позвоночнике, во время которой ему установили шесть титановых штифтов и две пластины. Он пошутил, что чувствует себя «человеком-штативом».