«Я их обожаю»: Охлобыстин назвал своих внуков «кусочками мяса»

Актер Иван Охлобыстин назвал своих внуков «кусочками мяса» и признался в любви. Он поделился своими чувствами в беседе с изданием StarHit.

Знаменитость рассказал, что его дом полон собак и маленьких детей. Перед ними он тает словно мороженое и не может сказать ничего против. От переизбытка чувств он своеобразно высказался о внуках.

«Я бессилен перед маленькими кусочками мяса, у меня полный дом собак и маленьких детей. Они что-то от меня требуют, на меня сердятся, щиплют, но я расплываюсь. Была бы возможность, я бы их сожрал! Где-то в такой степени я их обожаю! Детей-то как любил, а ради внуков весь мир могу отринуть, только их оставить», — заявил Иван.

Напомним, что в 2022 году у Охлобыстина родился первый внук. Дочь актера Анфиса родила сына, которому дали необычное имя Антоний. А в 2023 году у Ивана появилась внучка, ее родила дочь звезды Евдокия. Малышка получила имя Ева.

У самого артиста большая семья. Он счастлив в браке с актрисой Оксаной Арбузовой, которая родила ему шестерых детей. Кроме двух дочерей, у них есть еще наследницы Варвара, Иоанна, а также сыновья Василий и Савва.

Ранее мы писали о том, что киностудия Ивана Охлобыстина задолжала более 27 млн рублей. СМИ узнали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) решила заблокировать все операции по банковскому счету предприятия актера.