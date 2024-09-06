«Я играла и котов, и собак»: Долина защитила девочку-квадробера в скандале с Mia Boyka

Певица Лариса Долина осудила Mia Boyka из-за скандала с девочкой-квадробером. Звезда в беседе с изданием VOICE вспомнила, как сама играла в детском саду различных животных.

Общественность обсуждает историю с маленькой девочкой, которая побывала на концерте молодой артистки Марии Бойко, известной как Mia Boyka. Когда восьмилетняя зрительница оказалась на сцене и призналась, что увлекается квадробингом (популярное в среде подростков увлечение, заключающееся в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок, – прим. ред.), звезда задала ей ряд вопросов, которые смутили девочку. СМИ пишут, что певица осудила хобби ребенка, а ее мать даже обратилась в полицию.

Ларису Долину спросили, как она относится к этой истории и что думает по поводу скандала. 68-летняя артистка ответила и даже вспомнила о своем прошлом.

«А что тут такого? Господи, они же дети, они имеют право. Они играют, может быть, им интереснее придумывать что-то свое, чем сидеть в Интернете. Это нормально абсолютно. Дети любят животных. Я помню себя в детском саду. Я играла и котов, и собак, и лисиц», — поделилась звезда.

Ранее мы писали о том, что униженная певицей Mia Boyka девочка-квадробер прервала молчание и высказалась о скандале.