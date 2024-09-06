«Не хотела, чтобы меня снимали без маски»: униженная певицей Mia Boyka девочка-квадробер прервала молчание

Девочка-квадробер, которую публично отчитала певица Mia Boyka, впервые высказалась о скандале. Раньше за нее ситуацию комментировала мама, но подросток тоже решила рассказать о своих чувствах.

Школьница призналась, что, выходя на сцену к артистке, она была в маске и не хотела, чтобы ее снимали. По ее словам, в сообществе квадроберов знают, что, если другие люди увидят лицо, то могут отыскать человека и начать его хейтить.

«Я не хотела, чтобы меня, если честно, снимали без маски, потому что меня могут потом другие люди снять, потом начнется этот хейт, еще лицо видно, меня будут вычислять и оскорблять в школе. Некоторые квадроберы в разных соцсетях говорят скрывать лицо, потому что вас могут вычислить и обзывать», - рассказала девочка в подкасте «Неженское дело».

Из-за скандала школьница и ее мама приехали в Москву. В столице они встретились с блогером Аней Ениной, которая пообещала показать им город и сводить в аквапарк. Родительница ребенка поделилась, что она тяжело переживает всю эту ситуацию. А ведь, как она утверждает, они просто хотели получить извинения от певицы. Изначально они рассчитывали, что все уляжется быстро, но разговоры о случившемся продолжаются до сих пор.

Ранее Mia Boyka попросила родителей девочки-квадроберши забрать заявление из полиции.