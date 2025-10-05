«Я и раньше ощущала себя кошкой»: Чулпан Хаматова заявила, что не хочет работать в одном театре

Уехавшая в 2022 году в Латвию Чулпан Хаматова похвасталась успехами в карьере. Актриса заверила, что сейчас получает много предложений от разных зарубежных театров и режиссеров.

По словам 50-летней Чулпан, она без труда играет на латышском, английском и даже польском языках.

«Я всегда знала, что профессия актера на самом деле с языком не связана. Это не поэзия и не высокая литература. Актер транслирует со сцены не слова, а смыслы, чувства, переживания», - заявила Хаматова в интервью журналу «Зима».

Прошедшим летом актриса выступила в Рижском театре «Дайлес» на латышском языке, в Бостоне сыграла в спектакле на английском языке, а в сентябре приняла участие в постановке в Варшаве. При этом актриса заверила, что ей понравился такой образ жизни, когда нет привязки к одному театру.

«Мне всегда нравилось работать в самых разных театрах, с разными режиссерами. Я и раньше ощущала себя кошкой, которая гуляет сама по себе…. Я не верю в идею театра-дома, театра-семьи. Какое-то в этом есть самоограничение, которое актеру совсем не нужно и даже опасно», — заверила Хаматова, добавив, что ее «театральное гражданство» позволяет ей жить в мире без границ.

Напомним, до отъезда из России Чулпан Хаматова 24 года служила в московском театре «Современник». В 2022 году она выступила с антироссийскими заявлениями и сбежала в Латвию, где у нее была куплена недвижимость.

Ранее глава ФПБК призвал актрису Чулпан Хаматову определиться с позицией после танцев под песни «Ласкового мая». По данным Виталия Бородина, за границей у Чулпан сильно упали доходы. Если в России она зарабатывала 50 млн рублей в год, то в Латвии — 5−7 млн рублей.