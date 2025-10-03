Глава ФПБК Виталий Бородин призвал Чулпан Хаматову определиться с позицией

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал актрису Чулпан Хаматову определиться с позицией после танцев под песни «Ласкового мая». По его словам, звезда кино пытается усидеть на двух стульях.

В личном Telegram-канале Бородин прокомментировал видео, в котором Чулпан веселилась в ресторане в кругу друзей, исполняя песни Юрия Шатунова на русском языке. Лидер ФПБК подчеркнул — с одной стороны, актриса изучает латышский язык, а с другой, показывает, что скучает по своей стране.

«Возникает вопрос: Чулпан, определись с позицией. Ты хочешь выступать и говорить на русском? Или все-таки продолжаешь усердно учить латышский?» — написал Бородин.

Напомним, что в Латвию Хаматова переехала после начала СВО. Она оставила карьеру в России и начала работать в театре в Риге. Но из-за незнания языка ей не могли давать хорошие роли, поэтому она стала изучать латышский. По данным Виталия Бородина, за границей у Чулпан сильно упали доходы. Если в России она зарабатывала 50 млн рублей в год, то в Латвии — 5−7 млн рублей.

«Конечно, хочется и признаться в любви к родине, и попеть песни, доход и любовь зрителей нужно же как-то возвращать», — подытожил Бородин.

Ранее Виталий Бородин прокомментировал выступление Анны Нетребко в Лондоне.