«Хочется прикоснуться к ней»: Лев Лещенко захотел встать на колени у гроба Мирошниченко

Певец Лев Лещенко простился с актрисой Ириной Мирошниченко и захотел встать на колени перед ее гробом. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Церемония прощания артисткой проходит в МХТ имени Чехова. Звезды шоу-бизнеса, родные и коллеги собрались здесь, чтобы проводить звезду в последний путь. Одной из самых трогательных стала речь певца Льва Лещенко. Мужчина нежно обратился к покойной Мирошниченко.

Исполнитель стоял у гроба актрисы и вспомнил, как в июле прошлого года был на ее 80-летии. Тогда была торжественная и душевная встреча. Теперь же он находится на печальном мероприятии.

«Хочется прикоснуться к ней, встать на колени. Сегодня мы все стоим на коленях перед этой блистательной актрисой», – высказался артист.

По словам Лещенко, Ирина Мирошниченко была «витриной театра» МХТ им. Чехова.

Напомним, что актриса умерла 3 августа, будучи в больнице, куда была госпитализирована в конце июля. Говорилось, что женщина болела гриппом. Однако ее коллега Лариса Лужина не верит в эту версию.

Ранее мы писали о том, как на прощании с Ириной Мирошниченко Хабенский заговорил о главной боли актрисы. Он одним из первых подошел к гробу знаменитости.