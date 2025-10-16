«Я и без родов так вешу»: телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на медленное возвращение в форму

Телеведущая Регина Тодоренко, в конце сентября этого года ставшая мамой в третий раз, пожаловалась на медленное возращение дородового веса. Накануне знаменитость вышла на связь с подписчиками в своей соцсети.

В своем личном блоге Регина опубликовала новое фото, на котором виден ее нынешний вес — 66,65 кг. Снимок сделан сразу после родов. С тех пор 35-летняя звезда смогла сбросить всего один килограмм. Телеведущая искренне удивилась такому медленному возращению в форму.

«Самое грустное, что сейчас, спустя почти месяц, я вешу всего на 1 кг меньше! Это как вообще?! Это что?» — написала Тодоренко.

Подписчики попытались поддержать телеведущую. Многие пользователи Сети сходятся во мнении, что ничего страшного в этом нет и ждать быстрых перемен в столь короткий срок не стоит.

«Я и без родов так стабильно вешу, все ок», «Не переживайте, вы такую работу проделали, ребенка родили», «Так это даже мало!», — высказались подписчики Регины.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко рожала третьего ребенка в клинике в Майами минимум за 6 тысяч долларов.