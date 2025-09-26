Улетела в США на 37-й неделе беременности: раскрыты подробности родов Регины Тодоренко в Майами

Стали известны некоторые подробности родов телеведущей Регины Тодоренко. Оказалось, что ее третий малыш появился в клинике в Майами.

Об этом сообщает Super.ru.

По информации издания, артистка отправилась в США на 37-й неделе беременности. Роды состоялись в частной клинике – там же в 2022 году она родила сына Мирослава.

Медцентр предлагает четыре пакета услуг: стоимость начинается от 6 тыс. долларов и достигает 100 тыс. Минимальный тариф включает трансферы, сопровождение на родах. Максимальный пакет предусматривает круглосуточное сопровождение, предоставление отдельных апартаментов.

Источник сообщает, что в любом тарифе клиника оказывает услуги по оформлению документов на новорожденного, включая свидетельство о рождении и американский паспорт.

Тодоренко с 2018 года состоит в браке с певцом Владом Топаловым. 25 сентября сообщалось о рождении у пары третьего сына.