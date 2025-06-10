«Я говорю, что это продажное и мерзкое явление»: Вика Цыганова оправдалась за критику шоу-бизнеса

Вика Цыганова оправдалась за критику звезд российского шоу-бизнеса. В своем Telegram-канале певица заявила, что это «суррогатное искусство» негативно влияет на общество, «разлагая» его.

Артистка, известная своей патриотической позицией, назвала мир шоу-бизнеса «продажным» и предложила альтернативу. Вместо него Вика Цыганова заговорила о «новом искусстве», основанном на главных человеческих ценностях.

«Я не критикую шоу-бизнес. Я говорю, что это суррогатное искусство, которое разлагает людей — продажное и мерзкое явление. Вместо шоу-бизнеса нужно создать новое искусство. Можно петь о любви к Родине, о семье, о личных переживаниях, о философских взглядах. В песне должна быть творческая составляющая, благодать творца», — отметила певица.

По мнению Вики Цыгановой, неуместным является и репертуар заработавших авторитет в шоу-бизнесе артистов. Артистка подчеркнула, что песни, которые исполняют «люди за 50», выглядят «странно».

«Подростков, которые поют о неразделенной любви и о недооцененности, можно понять — у них начинается гормональная перестройка. Но когда такие же темы звучат в исполнении людей из шоу-бизнеса за 50—60 лет, это выглядит очень странно», — заявила Вика Цыганова.

Напомним, недавно певица «разнесла» «Премию МУЗ-ТВ 2025. Легенда» с участием знаменитостей, прошедшую 7 июня. Вика Цыганова возмутилась, что награды получают артисты, замешанные в грязных скандалах и оскорбляющие россиян. Она также отметила, что звезды шоу-бизнеса живут в отдельном «мире» в то время, как другие помогают стране.

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