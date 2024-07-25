«Для меня такие вещи неприемлемы»: глава ФПБК Бородин раскритиковал Киркорова и Баскова за сидение на коленях

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратил внимание на поведение певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Звезды снялись в ролике, где король эстрады держит у себя на коленях золотой голос России.

Руководитель проекта раскритиковал звезд отечественного шоу-бизнеса у себя в Telegram-канале Виталий Бородин. По его словам, «нормальные мужчины» никогда не будут сидеть на коленках у других мужчин. Выразив свое мнение относительно ситуации, глава ФПБК попросил подписчиков тоже поделиться своим. Также Виталий добавил, что сгорел бы от стыда, проделав нечто подобное.

«Для меня, как человека в прошлом военного, такие вещи неприемлемы. Для Киркорова и Баскова это может и нормально, но нормальный, уважающий себя мужик никогда не позволит себе таких выпадов», — написал Бородин.

Ранее руководитель ФПБК обратил внимание на состояние мужа певицы Глюкозы Александра Чистякова. Его насторожил внешний вид мужчины.