«Я готова рожать»: певица Юлия Ковальчук собирается стать мамой в третий раз

Почти год назад Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Но 41-летняя исполнительница не планирует останавливаться на достигнутом. Артистка призналась, что хочет еще одного ребенка.

Певица считает, что после 40 лет жизнь только начинается: приходит осознанность, мудрость, четкое понимание себя в мире, своей свободы и желаний. Благодаря позитивному настрою, Ковальчук избавилась от тревожности.

Юлия благодарит мужа Алексея Чумакова, с которым она вместе более 15 лет. Экс-солистка «Блестящих» уверена, что они еще смогут снова стать родителями. Артистке бы хотелось стать мамой мальчика.

«Я готова рожать еще и еще. Это лучшее время в моей жизни. Уверена, что все происходит тогда, когда должно. Ну и с Божьей помощью, может, чтобы это не заканчивалось, а продолжалось. Мне так нравится рожать!», — сказала она в интервью Наталье Подольской на YouTube.

Чумаков и Ковальчук воспитывают двух детей — шестилетнюю Амелию и Алисию, которой в июле исполнится один год.

После родов Юлия практически сразу приступила к восстановлению, начала заниматься спортом. И в ближайшее время артистка собирается вновь вернуться к работе.

Ранее певица рассказала, что влюбилась в Алексея Чумакова во время концерта. Подробнее читайте здесь.