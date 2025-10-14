«Я готова»: Лариса Долина может представить Россию на «Интервидении» в 2026 году

Певица Лариса Долина согласилась представлять Россию на конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Она призналась, что примет предложение, если оно ей поступит. Об этом сообщает «Абзац».

Кандидатуру Долиной выдвинул певец Алексей Глызин. После завершения первого «Интервидения» в Москве он призвал отправить на следующий год Ларису Александровну. Как оказалось, артистка не против поехать в Саудовскую Аравию, чтобы выступить на международном конкурсе.

«Я готова представить Россию на «Интервидении». Почему бы и нет?» - отреагировала Долина.

Напомним, что в 2025 году от России на «Интервидении» выступал певец SHAMAN. Он исполнил песню, которую для него написал композитор Максим Фадеев. Но от оценок жюри артист отказался, заявив, что Россия уже и так победила. Поступок вокалиста многие раскритиковали. Фадеев же признавался — если бы знал, что создает трек для шоумена, а не певца, работал бы иначе.

