Названа стоимость частного урока у Ларисы Долиной, который она готова провести с певицей Марго

Певица Марго недавно в ответ на насмешки Ларисы Долиной заявила, что вскоре станет ее любимой ученицей. Однако, как выяснил сайт «Абзац», чтобы получить наставления от опытной артистки, подопечной Филиппа Киркорова придется заплатить 1 млн рублей.

Цену на проведение частного урока от Ларисы Александровны рассказал менеджер ивент-агентства. Он отметил, что певица готова взяться за обучение Марго, но стоить это будет недешево.

«Запрос очень необычный, но Лариса Александровна готова за него взяться. Гонорар за урок будет составлять 1 миллион рублей. Комиссия за нашу работу будет составлять 10%», - поделился источник.

Напомним, что Лариса Долина посмеялась над треком Марго, который она записала вместе с рэпером Lil Pump. В песне артистка поет «Ку-ку-кареку, ку-кареку, ку-ку-кареку», после чего произносит «Скыр, пыр, дыр».

Ранее появилась информация, что певица Марго может представить Россию на «Интервидении» в 2026 году.