«Я готов на 5»: Джиган и Оксана Самойлова заговорили о рождении еще одного ребенка

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова являются многодетными родителями. Они воспитывают троих дочерей и сына. Самому младшему наследнику пары Давиду уже два года, и поклонники не устают гадать, ждать ли им еще пополнения в звездной семье.

В личном блоге Самойлова не раз намекала на то, что хочет еще детей. Она признавалась в любви малышам и говорила, что ей непривычно уже быть не беременной. При этом открыто о желании родить пятого ребенка модель не высказывалась. Отвечая на вопросы поклонников, она увиливала и подмечала, что сейчас она зациклена на воспитании уже имеющихся детей, ведь чем они становятся старше, тем больше проблем возникает.

Сейчас вся семья рэпера отдыхает на острове Маврикий. Это их не первый отпуск в Африке. Как призналась Оксана, они уже приезжали сюда 4 года назад, и эта поездка подарила им сына. На своей странице в социальной сети Самойлова выставила новые фотографии с мужем и детьми, поддавшись воспоминания об их прошлом отпуске. При этом блогер уточнила, что в этот раз не хочет подобных сюрпризов.

«4 года назад Маврикий подарил нам сына. В этот раз, надеюсь, обойдется только приятными воспоминаниями», - написала бизнесвумен в посте.

В комментариях под публикацией отметился и супруг Самойловой. Джиган сначала недоумевал, почему жена вдруг так категорично высказалась на счет еще одного ребенка, а затем и вовсе заявил, что он полностью готов стать вновь отцом. «Остров принял! Я готов на 5», - сообщил рэп-исполнитель.

Подписчики Самойловой стали поддерживать Джигана и писать, что они сильно хотят еще одного сына у звездной пары. Однако сама Оксана поспешила осадить супруга и напомнить ему, как он отметил рождение Давида. «Ты сак сильно «радуешься» сыновьям, что второго раза, боюсь, я не выдержу. Я еще от прошлой «радости» не отошла», - пошутила модель.

Напомним, что после появления на свет долгожданного наследника Джиган попал в масштабный скандал, который чуть не стоил ему семьи. Он сбрил брови и лег на лечение в реабилитационный центр. Сам рэпер назвал его «психушкой».

Ранее Оксана Самойлова рассказала о большой проблеме, с которой столкнулась во время отпуска в Африке.