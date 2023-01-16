Проблемы проступили на лице: Оксана Самойлова сильно пострадала на отдыхе в Африке

Уже несколько дней Оксана Самойлова вместе с семьей отдыхает на острове Маврикий. Звездные супруги отправились в Африку после отпуска в Дубае ради исполнения мечты. Уже 12 лет рэпер и модель путешествуют по континентам, чтобы увидеть китов. И в этот раз их желание наконец-то исполнилось. Звездная пара вместе с детьми не только понаблюдали за кашалотами, но и поплавали вместе с ними.

Весь отпуск Самойлова делится с подписчиками контентом и своими впечатлениями. Оксана призналась, что влюблена в Африку, и этот отпуск для нее один из самых лучших. Однако без происшествий тоже не обошлось. В личном блоге супруга Джигана опубликовала сторис, в которой рассказала о большой проблеме, которая с ней произошла на Маврикии.

Показывая поклонникам, что произошло, Самойлова не сдерживалась в выражениях – настолько она оказалась в шоке. Оказалось, что модель сильно обгорела. Все ее лицо стало ярко красным от солнечных ожогов.

«Это пипец. Просто посмотрите, как я сгорела! Офигеть можно. При этом я думала, что не нахожусь на солнце. Подрумянился кабанчик», - рассказала блогер фанатам.