«Я готов был пожертвовать свою жизнь»: Прохор Шаляпин рассказал о своей трагедии

Певец Прохор Шаляпин впервые откровенно рассказал, о чем он всегда мечтал, и о своей главной трагедии. В новом выпуске программы «Основано на реальных событиях» на НТВ артист признался, что хотел стать исполнителем русских народных песен, но прославился своими многочисленными скандальными романами и участием в ток-шоу.

По словам Прохора Шаляпина, он родился в простой семье и, оказавшись в свое время в Москве, «вынужден был выживать», поэтому ему пришлось принимать участие в том числе и в скандальных ток-шоу, звездой которых он стал. Более того, вокруг певца стали распространяться сплетни.

«Желтуха-то меня съела. Но съела она меня не от хорошей жизни, а только потому, что меня никто не поддерживал, никто мне не помогал, никто не давал финансовых вливаний, как у многих моих коллег, которые, безусловно, никогда в этом не признаются на экране. Говорят, что все всё сами, естественно», — отметил Прохор Шаляпин.

Артист раскрыл свою главную трагедию в жизни. По признанию Прохора Шаляпина, он всегда мечтал исполнять народные песни, но из-за отсутствия поддержки ему пришлось выступать с тем репертуаром, который оказался ему доступным.

«Прежде чем зарабатывать миллионы на гастролях, нужно вложить миллионы. <…> Со мной такого не произошло. И это, конечно, моя трагедия. Потому что имя Прохор Шаляпин могло бы звучать совершенно по-другому в России. <…> Я готов был пожертвовать всю свою жизнь на то, чтобы петь народные песни. Но, к сожалению, мне пришлось спуститься в водевили. И я, конечно, многое себе испортил этим», — поделился певец.

Ранее сообщалось о том, что Прохор Шаляпин рассказал о минусах профессии артиста. Певец заявил, что ему тяжело ездить на гастроли.